Handball-EM 2024 - Hauptrunde: So kommt Deutschland weiter - Spiele, Gruppen, Regeln, Modus, Gegner

Die Handball-EM 2024 ist in vollem Gange. Die Vorrunden-Partien wurde bereits absolviert, am 16. Januar standen die abschließenden Begegnungen der ersten Turnierphase an.

Mit einem Sieg am Montag gegen Ungarn könnte Deutschland also einen direkten Konkurrenten überholen. Verliert Österreich parallel sein Spiel gegen Frankreich, könnten die Alpen-Handballer maximal noch auf 6:4 Punkte kommen.

Nach dem 22:22-Unentschieden gegen Österreich muss das DHB-Team die beiden ausstehenden Partien am Montag gegen Ungarn (20.30 Uhr) und am Mittwoch gegen Kroatien (20.30 Uhr) gewinnen und ist auf Schützenhilfe von Frankreich angewiesen.

Handball-EM 2024: Hauptrunde steht an - wie ist der Modus?

Nach der Vorrunde sind zwölf von insgesamt 24 Teilnehmer eliminiert. Die verbliebenen Nationen treten nun in der Hauptrunde in zwei Sechsergruppen gegeneinander an.

Die Sechsergruppen werden gebildet aus den beiden Bestplatzierten der Vorrunden-Gruppen. In Hauptrunden-Gruppe I treten die Teams aus den Vorrunden-Staffeln A, B und C an, in Hauptrunden-Gruppe II stehen sich die Mannschaften aus den Staffeln D, E und F gegenüber.