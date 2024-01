Kastening sieht Basketball-Weltmeister als Vorbild für DHB-Team

Anzeige

Nationalspieler Timo Kastening sieht die deutschen Basketball-Weltmeister als gutes Vorbild für die Handballer mit Blick auf die bevorstehende Heim-EM. "Das war absolut genial. Dieser Teamzusammenhalt, diese Lockerheit, diese Geilheit auf Erfolg wollen wir adaptieren", sagte Kastening im Interview mit dem Sport-Informations-Dienst (SID): "Ich glaube, uns stehen alle Türen offen."

Beim Turnier, das in der kommenden Woche beginnt, wolle er mit der deutschen Mannschaft "für Begeisterung und einen kleinen Hype sorgen", so Kastening: "Das Schönste wäre, wenn sich diese Begeisterung nach dem Turnier in den Hallen widerspiegelt. Dass wir noch mehr Kinder in den Hallen sehen. Dass wir vielleicht beim Bäcker darauf angesprochen werden. Das würde bedeuten, dass die Leute uns gerne gesehen haben."

Die EM beginnt für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) am 10. Januar im Düsseldorfer Fußballstadion vor mehr als 50.000 Fans gegen die Schweiz. Danach geht es in Berlin gegen Nordmazedonien und Rekord-Weltmeister Frankreich. Nur die beiden Bestplatzierten erreichen die Hauptrunde.

"Wir müssen die Vorrunde überstehen. Unser erstes Ziel ist es, in die Hauptrunde zu kommen", sagte Kastening: "Wenn wir verletzungsfrei bleiben, wenn wir in den Flow kommen und die Rückendeckung vom achten Mann auf der Tribüne spüren, dann ist es ein Riesenerfolg, wenn wir in der Hauptrunde die Chance aufs Halbfinale haben. Wir müssen aber erst einmal unsere Hausaufgaben machen."