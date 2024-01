Handball-EM live: Deutschland vs. Frankreich - Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

Anzeige

Nach den erfolgreichen Auftaktspielen gegen die Schweiz und Nordmazedonien steht für das DHB-Team der Vorrundenkracher gegen Frankreich an.

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft ist mit zwei Siegen aus zwei Spielen erfolgreich in die Heim-EM gestartet. Damit ist das Ticket für die Hauptrunde bereits gelöst.

Zum Abschluss der Vorrunde steht in Berlin am 16. Januar der Kracher gegen Frankreich an.

Trotz der frühzeitigen Qualifikation ist die Partie von großer Bedeutung, da die Punkte gegen die ebenfalls qualifizierten Teams in die nächste Turnierphase mitgenommen werden.

Wo ihr das Duell Deutschland gegen Frankreich live im Free-TV und Livestream verfolgen könnt und wo es einen Liveticker gibt, erfahrt ihr hier.