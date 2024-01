Nach Remis gegen Österreich: Kromer ruft "K.o.-Phase" aus

Anzeige

Deutschlands Handballer verspüren trotz des Remis gegen Österreich viel Optimismus für ihre Halbfinal-Mission bei der Heim-EM. "Wir haben immer noch sehr große Hoffnung", sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer am Sonntag in Köln mit Blick auf die verbleibenden zwei Hauptrundenpartien: "Das ist wie das Achtel- und das Viertelfinale. Wir müssen beide Spiele gewinnen und darauf hoffen, dass Österreich noch Punkte liegen lässt."

Deutschland (3:3 Punkte) bestreitet seine restlichen Partien in der zweiten Turnierphase gegen Ungarn (4:2 Punkte) am Montag (20.30 Uhr/ZDF und Dyn) und Kroatien (1:5) am Mittwoch (20.30 Uhr/ARD und Dyn). Österreich (4:2 Punkte) tritt noch gegen Olympiasieger Frankreich und Island an und muss eine Partie verlieren, damit zwei deutsche Siege sicher zum Weiterkommen reichen. "Wir drücken unseren französischen Nachbarn die Daumen, die Hoffnung ist sehr groß, das müssen wir nicht leugnen", sagte Kromer.

Zunächst, das machte der Sportchef klar, müsse jedoch eine Leistungssteigerung des deutschen Teams her. "Wir hatten nicht nur kein Glück, sondern haben nicht die Leistung abgerufen, die wir uns selbst zusprechen und von uns erwarten", bekräftigte Kromer und ergänzte: "Wir müssen wieder auf ein höheres Niveau kommen." Nach der Österreich-Partie sei "keiner zur Ruhe" gekommen. Doch schon in der Kabine sei der Blick "nach vorn gerichtet" worden.

Kromer war der einzige DHB-Vertreter, der am Sonntag für Medienvertreter als Gesprächspartner zur Verfügung stand. Er bat "um Verständnis", weil die "Nacharbeitung bei den Jungs sehr lang war". Den Eindruck, dass der Deutsche Handballbund (DHB) die A-Nationalmannschaft abschotte, wies Kromer zurück. "Ich möchte mich davon distanzieren, dass wir uns fernhalten."