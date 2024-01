Scholz besucht zweites EM-Spiel der Handballer

Anzeige

Bundeskanzler Olaf Scholz besucht das zweite EM-Spiel der deutschen Handballer in Berlin. Das geht aus den Terminen des Regierungschefs hervor. Die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) trifft am Sonntag um 20.30 Uhr (ZDF und Dyn) in der Mercedes-Benz-Arena auf Nordmazedonien.

Scholz ist bekennender Handball-Fan und besuchte in der Vergangenheit unter anderem Spiele des Zweitligisten VfL Potsdam. "Ich wünsche allen spannende Spiele und unserem Nationalteam viel Erfolg", hatte der SPD-Politiker vor dem deutschen Auftaktspiel gegen die Schweiz (27:14) am Mittwoch in den Sozialen Medien geschrieben.

Das Eröffnungsspiel gegen die Eidgenossen vor der Weltrekord-Kulisse von 53.586 Zuschauern in Düsseldorf hatte unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Stadion verfolgt.