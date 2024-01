Ticketverkauf: DHB sieht "sensationelles" Zwischenergebnis

Anzeige

DHB-Vorstandschef Mark Schober hat beim Ticketverkauf für die Handball-EM in Deutschland ein positives Zwischenfazit gezogen. Zugleich sieht der Verbandsboss aber noch Luft nach oben. "An 14 von 18 Vorrundenspieltagen sind wir ausverkauft. Auch an den Spielorten, wo nicht die deutsche Mannschaft spielt, werden wir eine sehr gute Besucherzahl haben", sagte Schober am Montag bei einem Medientermin in Köln und ergänzte: "Das ist ein sensationelles Ergebnis zum jetzigen Zeitpunkt."

Bei den Hauptrundenspielorten Hamburg und Köln gebe es aber "noch Potenzial". Für das gesamte Turnier seien 75 Prozent der Tickets verkauft, "wir tendieren mittlerweile zu 80 Prozent", sagte Schober, bekräftigte aber: "Wir haben den Anspruch, die Hallen in Köln und Hamburg sehr voll zu machen. Es ist noch etwas zu tun. Im Vergleich zu allen anderen internationalen Veranstaltungen sind wir sehr gut und besser unterwegs als es jemals der Fall war. Zufrieden sind wir aber noch nicht."

Die EM startet am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Dyn) mit dem Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und der Schweiz in Düsseldorf vor mehr als 50.000 Zuschauern. Vorrundenspielorte sind neben Düsseldorf, Berlin, Mannheim und München. Die Hauptrundenpartien werden in Köln und Hamburg absolviert, die Finalrunde steigt in Köln.