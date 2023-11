European League: Flensburg und Hannover mit dritten Sieg

Anzeige

Die Handball-Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt und TSV Hannover-Burgdorf haben in der European League ihre makellosen Bilanzen gewahrt und jeweils den dritten Sieg im dritten Gruppenspiel gefeiert. Die Flensburger gewannen ein packendes Duell beim norwegischen Vizemeister Elverum 33:32 (13:13), Hannover setzte sich gegen AEK Athen nach Anlaufproblemen letztlich souverän 31:25 (12:14) durch.

In Elverum lieferten sich beide Teams einen Schlagabtausch auf Augenhöhe, in dem Flensburgs Kay Smits der entscheidende Spieler war. Der Niederländer erzielte drei seiner fünf Treffer in den letzten sechs Minuten, darunter auch den 33:32-Endstand. Bester Werfer der SG war Lasse Möller mit sieben Toren.

Hannover setzte sich in der zweiten Halbzeit von 20:20 (43.) auf 24:20 (46.) vorentscheidend ab. Youngster Justus Fischer (20) traf für den Bundesliga-Achten siebenmal.