European League: Flensburg und Hannover sichern Gruppensieg

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat in der European League seine makellose Bilanz gewahrt. Der Titelverteidiger gewann auch sein sechstes und letztes Spiel in der Vorrundengruppe A - die Mannschaft von Trainer Ales Pajovic setzte sich gegen Bidasoa Irun aus Spanien mit 38:35 (16:17) durch. Bester Werfer war Nationalmannschaftskapitän Johannes Golla mit neun Toren, den Gruppensieg und das Hauptrunden-Ticket hatte Flensburg bereits zuvor sicher.

Den letzten Schritt zum Gruppensieg in der Gruppe G machte die TSV Hannover-Burgdorf. Nach der ersten Niederlage vor einer Woche gewannen die Norddeutschen mit 37:29 (22:16) bei Tatran Presov in der Slowakei. Justus Fischer und Daniel Weber waren mit jeweils sechs Toren die besten Schützen des Teams von Trainer Christian Prokop.

Am Abend spielen noch der deutsche Rekordmeister THW Kiel gegen Montpellier HB und die MT Melsungen bei Benfica Lissabon. Beide haben ihr Hauptrunden-Ticket ebenfalls bereits gelöst.