European League: Füchse auf Kurs - nächste Pleite für Löwen

Die Füchse Berlin haben mit viel Mühe den dritten Sieg im dritten Spiel in der Hauptrunde der European League eingefahren. Der Tabellenzweite der Handball-Bundesliga (HBL) gewann am Dienstag mit 32:29 (14:15) in Rumänien bei CSM Constanta und nimmt Kurs auf den direkten Einzug ins Viertelfinale. Die Rhein-Neckar Löwen setzten ihren Negativlauf dagegen fort.

Die Mannheimer kassierten beim 26:29 (14:12) bei den Polen von NMC Gornik Zabrze die wettbewerbsübergreifend sechste Niederlage in Serie. Dabei brachen die Löwen ohne Spielmacher Juri Knorr in der zweiten Hälfte komplett ein. In der letzten Viertelstunde gelangen nur vier Treffer.

Die SG Flensburg-Handewitt fertigte Bjerringbro/Silkeborg aus Dänemark mit 38:28 (21:11) ab. Die TSV Hannover-Burgdorf verschlief beim 32:38 (17:18) gegen die Franzosen vom HBC Nantes den Start beider Halbzeiten. Die Recken lagen schon nach zehn Minuten mit sechs Toren zurück (3:9). Das Team von Ex-Bundestrainer Christian Prokop drehte die Partie zwar zwischenzeitlich, kurz nach der Pause kassierte es aber sieben Gegentreffer nacheinander.

Berlin führt die Gruppe 4 mit der maximalen Ausbeute von sechs Punkten an. Hannover fiel in der Gruppe 1 mit vier Zählern auf Rang zwei zurück, zwei Punkte dahinter liegen die Löwen. Flensburg kämpft mit den Kadetten Schaffhausen aus der Schweiz (beide vier Punkte) um Platz eins in der Gruppe 3.

Nur der Erste der vier Vierergruppen zieht direkt in die Runde der letzten acht ein. Die Teams auf den Plätzen zwei und drei qualifizieren sich für das Achtelfinale.