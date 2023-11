European League: Füchse siegen nach WM-Trip

Anzeige

Handball-Bundesligist Füchse Berlin hat nach dem kräftezehrenden Trip zur Klub-WM nach Saudi-Arabien keine Schwäche gezeigt und zwei Tage nach der Final-Niederlage gegen den SC Magdeburg auch sein drittes Spiel in der Gruppenphase der European League gewonnen. Im Heimspiel gegen Dinamo Bukarest siegte der Titelverteidiger am Dienstagabend 33:30 (16:11).

Auch die drei weiteren deutschen Teams wahrten ihre makellosen Bilanzen. Die Rhein-Neckar Löwen siegten in einem dramatischen Spiel bei Benfica Lissabon in letzter Sekunden 36:35 (19:15). Die SG Flensburg-Handewitt gewann ein packendes Duell beim norwegischen Vizemeister Elverum 33:32 (13:13), und die TSV Hannover-Burgdorf setzte sich gegen AEK Athen nach Anlaufproblemen letztlich souverän 31:25 (12:14) durch.

Bei Bundesliga-Tabellenführer Berlin erwischte U21-Weltmeister Tim Freihöfer einen Sahnetag und erzielte zehn Treffer für die Füchse. Überragender Spieler der Löwen in Lissabon war der dänische Weltmeister Niclas Kirkelökke, der mit dem letzten seiner 14 Tore mit der Schlusssirene zum Sieg traf.

In Elverum lieferten sich beide Teams einen Schlagabtausch auf Augenhöhe, in dem Flensburgs Kay Smits der entscheidende Spieler war. Der Niederländer erzielte drei seiner fünf Treffer in den letzten sechs Minuten, darunter auch den 33:32-Endstand. Bester Werfer der SG war Lasse Möller mit sieben Toren.

Hannover setzte sich in der zweiten Halbzeit von 20:20 (43.) auf 24:20 (46.) vorentscheidend ab. Youngster Justus Fischer (20) traf für den Bundesliga-Achten siebenmal.