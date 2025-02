Handball: Borussia Dortmund scheitert in der European League

Die Handballerinnen von Borussia Dortmund haben in der European League schon vor dem Gruppenfinale keine Chance mehr auf das Weiterkommen. Der Bundesligist verlor am Samstag beim rumänischen Vertreter Ramnicu Valcea mit 27:32 (10:18), in Gruppe B wird es das erhoffte "Endspiel" um die K.o.-Runde damit nicht geben: Am kommenden Samstag empfängt die Borussia die Norwegerinnen von Sola HK in der Dortmunder Westfalenhalle, unter dem Motto "Alle in die Halle" hofft der Klub auf mehr als 11.000 Zuschauer.

Selbst ein Sieg reicht nun aber nicht mehr für Rang eins oder zwei. Dort stehen Ramnicu (9 Punkte) und Ikast HB aus Dänemark (6), es folgt der BVB (3). In Gruppe A des zweitwichtigsten europäischen Wettbewerbs muss indes der Thüringer HC noch um den Einzug ins Viertelfinale kämpfen. Am Samstag verlor das Team aus Erfurt in Norwegen bei Larvik HK mit 25:38 (12:20). Der HC, Larvik und Dunarea Braila aus Rumänien stehen nun bei jeweils sechs Punkten. Der Bundesligist spielt zum Abschluss am kommenden Wochenende allerdings in eigener Halle gegen das noch punktlose Schlusslicht CB Elche aus Spanien und hat damit beste Chancen.