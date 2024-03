Handball: Flensburg-Handewitt macht Viertelfinaleinzug klar

Anzeige

Die SG Flensburg-Handewitt hat das entscheidende Gruppenspiel beim BSV Bjerringbro/Silkeborg in der European League deutlich gewonnen und steht bereits im Viertelfinale. Die Norddeutschen feierten nach starker zweiter Halbzeit ein 45:26 (19:17), durch den Sieg in Dänemark sicherte sich die SG Platz eins der Gruppe III.

Der dänische Vertreter aus Silkeborg wird als Tabellenzweiter an den Play-offs teilnehmen müssen, um sich für die Runde der letzten acht zu qualifizieren. Garant für den Sieg der SG waren Emil Jakobsen und Lasse Möller mit je neun Toren sowie Kevin Möller mit 48 Prozent gehaltenen Bällen.

Die Rhein-Neckar Löwen kamen gegen den bereits ausgeschiedenen polnischen Vertreter Gornik Zabrze zu einem souveränen Erfolg. Am Ende stand es 27:23 (10:8). Bester Torschütze der Löwen war Niclas Kirkelokke (neun Tore) vor dem deutschen Nationalspieler Juri Knorr (sechs).

Tabellarisch ging es für die Badener am letzten Spieltag der Hauptrunde um nichts mehr. Bereits vor dem Anwurf stand Platz zwei in Gruppe I fest. Dieser berechtigt zur Teilnahme an den Play-offs um die Viertelfinalteilnahme gegen den Tabellendritten aus Gruppe II, RK Nasice aus Kroatien.