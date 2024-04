Arbeitssieg gegen Erlangen: Kiel festigt Platz vier

Anzeige

Handball-Rekordmeister THW Kiel hat im Rennen um die internationalen Plätze der Bundesliga einen Arbeitssieg eingefahren. Die Norddeutschen gewannen am Samstag nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit mit 31:27 (12:16) gegen den HC Erlangen, der lange am ersten Sieg über die Zebras überhaupt schnupperte.

Der THW festigte mit dem 19. Saisonsieg Platz vier, der für die Teilnahme an der European League berechtigen würde. Der Vorsprung auf Verfolger MT Melsungen beträgt drei Zähler. Kiel hat zudem eine Partie weniger absolviert. Eric Johansson war mit sieben Treffern bester Schütze des Champions-League-Viertelfinalisten, der erstmals in der 47. Minuten in Führung ging und den 18. Sieg im 18. Spiel gegen die Erlanger einfuhr.