Handball: Füchse makellos - Löwen setzen Aufholjagd fort

Die Füchse Berlin haben ihre makellose Bilanz in der Handball-Bundesliga ohne Probleme gewahrt. Der Hauptstadtklub gewann am Sonntag sein Heimspiel gegen Aufsteiger ThSV Eisenach mühelos 37:29 (20:13), verbesserte sein Punktekonto auf 14:0 Zähler und steht in der Tabelle knapp hinter der ebenfalls noch ungeschlagenen und punktgleichen MT Melsungen.

Nach dem verpatzten Start setzten die Rhein-Neckar Löwen ihre Aufholjagd derweil fort. Der Pokalsieger feierte beim 32:24 (13:13) gegen den TVB Stuttgart seinen vierten Sieg in Folge und kletterte auf den vierten Tabellenplatz hinter dem SC Magdeburg, der am Samstag das Topspiel gegen den kriselnden deutschen Rekordmeister THW Kiel 34:31 (17:15) gewonnen hatte.

Der dänische Weltmeister Mathias Gidsel erzielte mit neun Treffern die meisten Tore für die deutlich überlegenen Berliner von Trainer Jaron Siewert. Bei den Mannheimern war Niclas Kirkelökke zehnmal erfolgreich und damit der beste Schütze der Gastgeber.