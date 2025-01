Handball: HBL-Busfahrer mit Statement nach Magdeburg-Anschlag

Nach dem Anschlag in Magdeburg setzen die Busfahrer der Handball-Bundesligisten ein Zeichen der Solidarität und gegen Gewalt. Wie die Füchse Berlin mitteilten, haben sich am Mittwoch neun Mannschaftsbusse verschiedener HBL-Klubs in der Stadt getroffen um den Menschen eine Freude zu bereiten. "Wir haben uns überlegt, wie wir ein Zeichen der Verbundenheit setzen können und kamen auf einen gemeinsamen Nachmittag in schöner Umgebung", sagte Füchse-Busfahrer Torsten Behm.