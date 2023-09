Handball: Kiel verliert auch Heimspiel gegen Melsungen

Anzeige

Der deutsche Meister THW Kiel ist in der Handball-Bundesliga derzeit vergeblich auf der Suche nach Form und Ergebnissen. Gegen die auch nach dem vierten Saisonspiel verlustpunktfreie MT Melsungen verlor der THW in eigener Halle mit 30:35 (13:13) und bleibt in der Tabelle vorerst Dritter hinter Melsungen und den Füchsen Berlin. Am Donnerstag hatte Kiel bereits das Nord-Derby in Flensburg verloren.

Nach vielen technischen Fehlern in der Offensive und einer löchrigen Abwehr lag der THW zwischenzeitlich neun Tore im Rückstand. Erst in der letzten Viertelstunde konnte der Rekordmeister das Ergebnis noch etwas freundlicher gestalten.

Der österreichische Nationalspieler Nikola Bilyk war mit sechs Treffern erfolgreichster Werfer der Kieler. Ebenfalls sechsmal traf Spielmacher Elvar Jonsson für die Gäste aus Melsungen.