Handball: Kiel verliert erneut - Melsungen und Berlin vorn

Anzeige

Der deutsche Meister THW Kiel ist in der Handball-Bundesliga derzeit vergeblich auf der Suche nach Form und Ergebnissen. Gegen den auch nach dem vierten Saisonspiel verlustpunktfreien Spitzenreiter MT Melsungen verlor der THW in eigener Halle mit 30:35 (13:13) und fiel in der Tabelle auf den fünften Rang zurück. Am vergangenen Donnerstag hatte Kiel bereits das Nord-Derby bei der SG Flensburg-Handewitt in Flensburg verloren (27:28).

Wie Melsungen weiter eine weiße Weste haben nur die Füchse Berlin. Der European-League-Gewinner feierte in seinem vierten Saisonspiel mit 34:30 (17:12) beim noch punktlosen Tabellenvorletzten Bergischer HC ebenfalls das vierte Erfolgserlebnis.

Profiteure von Kiels Heimpleite waren die TSV Hannover-Burgdorf und Vizemeister SC Magdeburg. Hannover blieb durch einen 34:29 (15:13)-Erfolg gegen die weiter sieglosen Rhein-Neckar Löwen ungeschlagen und rückte mit nur einem Punkt Rückstand auf das Führungsduo auf den dritten Rang vor. Champions-League-Sieger Magdeburg kletterte durch seinen deutlichen 35:24 (18:7)-Heimsieg gegen das noch punktlose Kellerkind HSV Hamburg mit 6:2 Zählern auf den vierten Platz.

Den Sprung ins obere Tabellendrittel verpasste Aufsteiger ThSV Eisenach durch eine klare 22:28 (11:13)-Niederlage beim TVB Stuttgart. Die Schwaben hingegen feierten damit im dritten Anlauf ihre ersten Punkte. Auch der SC DHfK Leipzig kam gegen das Schlusslicht HSG Wetzlar durch ein 36:30 (18:13) zu seinem ersten Saisonsieg.

Kiel lag gegen Melsungen nach vielen technischen Fehlern in der Offensive und einer löchrigen Abwehr zwischenzeitlich neun Tore im Rückstand. Erst in der letzten Viertelstunde konnte der Rekordmeister das Ergebnis noch etwas freundlicher gestalten.

Der österreichische Nationalspieler Nikola Bilyk war mit sechs Treffern erfolgreichster Werfer der Kieler. Ebenfalls sechsmal traf Spielmacher Elvar Jonsson für die Gäste aus Melsungen.