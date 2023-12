Handball: Kiels Gerard gibt Karriereende bekannt

Anzeige

Handball-Torhüter Vincent Gerard (37) vom deutschen Rekordmeister THW Kiel hat angekündigt, seine Karriere nach der laufenden Saison zu beenden. Der französische Olympiasieger, Welt- und Europameister, der den Kielern seit Saisonbeginn wegen Adduktorenproblemen fehlt, hoffe dennoch, an den Olympischen Spielen in Paris im kommenden Sommer teilnehmen zu können, teilte er am Mittwoch im Interview mit L'Equipe und Moselle TV mit.

In Kiel werde er "nicht noch einmal verlängern", sagte Gerard in dem Interview: "Es gibt zu viele Dinge, die mich daran hindern, Spaß zu haben. Es sind die Anweisungen der Trainer, die ich nicht verstehe, die Befehle, die ich nicht unbedingt befolgen möchte. All die Nebenschauplätze."

Der 150-malige Nationalspieler, der auch im vorläufigen Kader der Franzosen für die Europameisterschaft in Deutschland (10. bis 28. Januar) steht, verstehe die Spieler, die sich noch anstrengen wollen, er habe jedoch keine Lust mehr darauf.

Gerard kam im Sommer vom französischen Erstligisten St. Raphael Var HB nach Kiel um den nach Dänemark abgewanderten zweimaligen Welthandballer Niklas Landin zu beerben. Doch wegen der anhaltenden Verletzungsprobleme kam er noch zu keinem Einsatz für den THW. Die Kieler hatten bereits im September mit der Verpflichtung von Gerards Landsmann Samir Bellahcene reagiert.