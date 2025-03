Handball: Kreuzbandverletzung bei Hamburgs Axmann

Hiobsbotschaft für den HSV Hamburg: Der Handball-Bundesligist muss für den Rest der Saison und darüber hinaus auf Dominik Axmann verzichten. Der Rückraumspieler zog sich bei der bitteren Niederlage bei der TSV Hannover-Burgdorf am vergangenen Sonntag "eine schwere Knieverletzung mit Kreuzbandbeteiligung" zu, teilte der Verein am Montag mit. Der 25-Jährige muss operiert werden.

"Es tut uns allen sehr leid und wir wünschen ihm alles erdenklich Gute und eine optimale Genesung", sagte Sportdirektor Johannes Bitter und fügte an: "Es ist wirklich unglaublich traurig für ihn persönlich, weil er sich gerade eindrucksvoll zurückgekämpft hatte und super zurückgekommen ist. Aber er bekommt jetzt von uns alle Zeit und Unterstützung, die er benötigt, um sich bestmöglich zu erholen."

Axmann war nach einem vorherigen Kreuzbandriss am anderen Knie in dieser Saison immer besser in Fahrt gekommen. Im Dezember hatte er seinen Vertrag bis 2027 verlängert.

Die Hamburger hatten in Hannover auf der Zielgeraden noch eine Sieben-Tore-Führung verspielt und 32:33 verloren.