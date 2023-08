Handball: Magdeburg startet souverän in Wetzlar

Anzeige

Champions-League-Sieger SC Magdeburg ist mit einem souveränen Auswärtssieg in die neue Saison der Handball-Bundesliga gestartet. Bei der HSG Wetzlar gewann der Titelanwärter am Freitagabend vor 3288 Fans ungefährdet mit 31:15 (13:8). Bester Werfer beim Vorjahreszweiten war der dänische Rückraumspieler Michael Damgaard mit sechs Toren.

Meister THW Kiel, der am Mittwochabend Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen im Supercup bezwungen hatte, spielt am Sonntag (15.00 Uhr/Dyn) bei Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten. Die Löwen steigen erst am kommenden Donnerstag in die neue Bundesliga-Spielzeit ein.