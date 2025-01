Handball: Melsungen länger ohne Mandic

Schlechte Nachrichten für die MT Melsungen: Der Spitzenreiter der Handball-Bundesliga muss mehrere Wochen ohne Linksaußen David Mandic auskommen. Der Kroate erlitt am vergangenen Sonntag bei der WM im Hauptrundenspiel gegen Slowenien einen Bruch der rechten Mittelhand. Mandic soll am Mittwoch in seiner Heimat operiert werden und fällt mindestens bis Mitte März aus.