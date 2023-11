Handball: Sauter wechselt nach Hamburg

Anzeige

Der deutsche U21-Weltmeister Moritz Sauter wechselt innerhalb der Handball-Bundesliga von den Füchsen Berlin zum HSV Hamburg. Der 20-Jährige steht noch bis Sommer 2024 bei den Füchsen unter Vertrag und ist derzeit mit einem Zweitspielrecht für den Zweitligisten 1. VfL Potsdam aktiv. Er hat beim HSV Hamburg für zwei Jahre unterschrieben.

"Es gibt bei ihm eine Menge Übereinstimmungen mit meinen Vorstellungen vom Handballspiel, sodass er perfekt zu uns passt", sagte HSVH-Trainer Torsten Jansen über den Rechtshänder, der zuletzt einige Angebote aus der ersten Liga ausgeschlagen hatte.

Sauter hat in der aktuellen Zweitligasaison in bisher elf Spielen 51 Treffer erzielt und ist damit der zweitbeste Werfer des 1. VfL Potsdam. Für die Füchse Berlin steht er darüber hinaus im Kader der European League und war auch bei der Klub-Weltmeisterschaft in Saudi-Arabien, wo die Füchse im Finale dem SC Magdeburg unterlagen, mit dabei. Anfang Juli holte er mit der U21-Nationalmannschaft bei der Heim-WM den Titel.