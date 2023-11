Handball: Schlusslicht Balingen unterliegt auch Lemgo

Anzeige

Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten hat in der Handball-Bundesliga einen dringend benötigten Heimsieg verpasst. Der Tabellenletzte unterlag am Montagabend dem TBV Lemgo-Lippe nach starkem Beginn 26:30 (16:14) und bleibt mit 5:19 Punkten Schlusslicht. Bei einem Sieg hätte Balingen mit drei anderen Teams nach Punkten gleichgezogen, darunter Lemgo. Die Ostwestfalen (9:15) kletterten durch den zweiten Erfolg in Serie auf Platz 13.

Lange sah es nicht nach Balingens siebter Niederlage in Serie aus, die Schwaben führten in der zweiten Halbzeit noch 21:19. Durch einen 10:3-Lauf binnen zehn Minuten schafften die von 2007er-Weltmeister Florian Kehrmann trainierten Gäste aber die Wende. Jan Brosch ragte bei Lemgo mit neun Toren heraus, bei Balingen kam Tobias Heinzelmann auf sechs Treffer.