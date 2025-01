Handball: WM-Entdeckung Prantner wechselt nach Berlin

Handball-Bundesligist Füchse Berlin hat den italienischen Nationalspieler Leo Prantner verpflichtet. Der Rechtsaußen kommt vom Zweitligisten HBW Balingen-Weilstetten in die Hauptstadt und unterschrieb einen Vertrag bis 2027. Der 23 Jahre alte Südtiroler hatte zuletzt bei der WM mit Italien überrascht und es bis in die Hauptrunde geschafft. 37 Tore erzielte Prantner in sechs WM-Partien, zehn davon per Siebenmeter.

"Ich bin total glücklich, weil die Füchse eines der besten Teams der Welt sind. Zudem spielen wir in der EHF Champions League, wodurch ich mir einen Traum erfülle", sagte Prantner. Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning fügte an: "Er wird unser Angriffsspiel beleben und mit seiner unbekümmerten Art sicherlich Fans und Mannschaft begeistern."

Prantner ersetzt in Berlin den früheren Nationalspieler Tobias Reichmann, der aus privaten Gründen in der Rückrunde nicht für die Füchse auflaufen können wird. Der Europameister von 2016 war im Sommer in seine Heimat Berlin zurückgekehrt und hatte dort einen Einjahresvertrag unterschrieben.

"Sportlich wie auch menschlich ist es ein herber Verlust für die Mannschaft, aber das private Wohl steht über allem. Leo ist ein junger, aufstrebender Spieler und hat sein Potenzial bei der WM angedeutet. Er ist ein frecher Spieler, gut im Gegenstoß und aktiv im Abwehrspiel. Ich freue mich, mit ihm zusammenzuarbeiten", sagte Trainer Jaron Siewert.