HBL: Flensburg siegt bei den Löwen

Die SG Flensburg-Handewitt bleibt am Spitzenduo der Handball-Bundesliga dran. Der Tabellendritte setzte sich am Sonntag bei den Rhein-Neckar Löwen 35:26 (17:13) durch und verschärfte so die Krise des Pokalsiegers: Für die Löwen war es bereits die fünfte Liga-Pleite in Folge.

Flensburg (32:10) hat sechs Punkte Rückstand auf den aktuellen Spitzenreiter Füchse Berlin. Der SC Magdeburg (36:4) ist am späteren Sonntag (16.30 Uhr/Dyn) noch bei der TSV Hannover-Burgdorf gefordert.

Der European-League-Sieger Berlin hatte im Titelrennen am Samstagabend mit einem souveränen 30:26 (15:11) gegen den TBV Lemgo Lippe vorgelegt. Die Rhein-Neckar Löwen (18:24) sind auf Rang zehn abgerutscht.