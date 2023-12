HBL: Magdeburgs Siegesserie reißt in Melsungen

Anzeige

Nach 20 Pflichtspielerfolgen am Stück ist die beeindruckende Siegesserie des SC Magdeburg gerissen. In der Handball-Bundesliga (HBL) kam das Team von Trainer Bennet Wiegert bei der MT Melsungen nicht über ein 29:29 (14:17) hinaus und könnte die Tabellenführung am Sonntagabend an die Füchse Berlin verlieren.

Für Magdeburg war es dennoch die 22. Partie nacheinander ohne Niederlage, zuletzt verloren hatte der SCM Ende September in der Champions League beim FC Barcelona.

Melsungen verlangte dem Spitzenreiter alles ab, gleich mehrfach musste der Champions-League-Sieger einem Rückstand hinterherrennen, in der ersten Halbzeit betrug dieser bis zu fünf Tore (15:10). Bester Werfer aufseiten der Gäste war der Isländer Omar Ingi Magnusson mit neun Treffern, für Melsungen war der Kroate Ivan Martinovic sogar zehnmal erfolgreich.

Die Füchse Berlin treffen am Sonntagabend (18.00 Uhr/Dyn) auf Frisch Auf Göppingen, mit einem Sieg kann sich der European-League-Sieger an Magdeburg vorbei auf Platz eins schieben.