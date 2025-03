HBL: Melsungen besiegt Kiel im Top-Duell

Im Verfolgerduell der Handball-Bundesliga hat die MT Melsungen einen wichtigen Sieg eingefahren und den Druck auf Tabellenführer TSV Hannover-Burgdorf hochgehalten. Gegen den Tabellennachbarn und Rekordmeister THW Kiel gewann die Mannschaft von Roberto García Parrondo dank eines starken Schlussspurts mit 27:22 (11:12).

Melsungen schiebt sich somit zunächst an den Füchsen Berlin vorbei auf Platz zwei. Kiel bleibt Vierter, hat aber schon fünf Minuspunkte mehr als Hannover-Burgdorf. Bester Werfer wurde der isländische Nationalspieler Elvar Örn Jonsson mit sechs Treffern für die MT Melsungen.

Kiel und Melsungen lieferten sich am Samstagnachmittag eine lange Zeit ausgeglichene Partie. Kiel schaffte es einmal in der ersten Hälfte, bis auf vier Tore davonzuziehen, Melsungen blieb jedoch dran. In der zweiten Hälfte war es deutlich ausgeglichener. Besonders der MT-Torhüter Nebojsa Simic hielt sein Team im Spiel und parierte 14 Würfe - besonders viele in der Crunchtime. So konnten sich die Gastgeber kurz vor Schluss rasant absetzen, und Kiel ging ohne Punkte von der Platte.