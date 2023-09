HBL: Melsungen gewinnt auch fünftes Saisonspiel

Anzeige

Die MT Melsungen ist in der Handball-Bundesliga weiter nicht zu stoppen. Das Team um Kapitän Timo Kastening feierte am Freitag nach dem 35:27 (23:13) gegen den TVB Stuttgart seinen fünften Sieg im fünften Saisonspiel und bleibt damit vorerst an der Tabellenspitze. Ivan Martinovic glänzte bei den Nordhessen mit sieben Treffern.

Melsungen hatte nach Siegen über FA Göppingen, den SC DHfK Leipzig und den HSV Hamburg am vergangenen Sonntag überraschend deutlich auch Meister THW Kiel (35:30) in fremder Halle bezwungen. Gegen Stuttgart starteten die Gastgeber fulminant und entschieden die Partie bereits vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel nahm der Tabellenführer dann kontrolliert das Tempo aus dem Spiel.

Im Aufsteigerduell trennten sich der ThSV Eisenach und HBW Balingen-Weilstetten 28:28 (14:14). Beide Teams haben mit jeweils zwei Siegen, einem Remis sowie zwei Niederlagen einen guten Start in die Saison erwischt.

Neben Melsungen sind nur die Füchse Berlin weiter verlustpunktfrei. Die Hauptstädter können am Sonntag im Heimspiel gegen die mit zwei Siegen und einem Remis gestartete TSV Hannover-Burgdorf (15 Uhr/Dyn) mit der MT nach Punkten wieder gleichziehen.