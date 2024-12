HBL: Mühsamer Sieg für die MT Melsungen

Mit einem äußerst mühsamen Erfolg bei der HSG Wetzlar hat die MT Melsungen die Tabellenspitze in der Handball-Bundesliga (HBL) zurückerobert. Die Mannschaft von Trainer Roberto Garcia Parrondo setzte sich erst mit zwei Treffern in den letzten zwei Minuten mit 29:27 (14:14) durch und zog mit 22:4 Zählern dank der besseren Tordifferenz wieder an der TSV Hannover-Burgdorf vorbei.