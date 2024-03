HBL: Talfahrt der Löwen hält an

Anzeige

Die Talfahrt der Rhein-Neckar Löwen in der Handball-Bundesliga hält weiter an. Beim HC Erlangen setzte es am Samstagabend eine 23:28 (11:14)-Niederlage. Den Badenern gelang in der Liga seit Anfang Dezember nur ein Sieg, dem gegenüber stehen sieben Pleiten aus den letzten acht Partien.

Die Löwen stecken damit im Mittelfeld fest, die internationalen Plätze sind außer Reichweite. Bezeichnend: Unmittelbar vor der Pause kassierte das Team von Trainer Sebastian Hinze drei Gegentreffer in Serie, auch Nationalspieler Juri Knorr (drei Tore) konnte seiner Mannschaft kaum helfen.

Bester Schütze des Spiels war der Löwe Niclas Kirkelokke mit neun Treffern, für die siegreichen Erlanger waren Hampus Olsson und Tim Zechel (je sechs Tore) die gefährlichsten Akteure.