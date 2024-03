HSG Wetzlar: Müller kommt, Pedersen geht

Anzeige

Die HSG Wetzlar bastelt weiter am Kader für die neue Spielzeit. Vom dänischen Erstlisten Nordsjaelland Handbold wechselt Justin Müller (28) zu den Grün-Weißen, teilte der Tabellenzehnte der Handball-Bundesliga (HBL) am Freitag mit. Der in Mettmann geborene Spielmacher wird ab der kommenden Saison neben Dominik Mappes die Position in der Rückraum-Mitte besetzen, sein Vertrag läuft bis zum Sommer 2026.

"Justin ist ein Spieler, der durch Zweikampfstärke, Einsatz und Spielwitz überzeugt", sagte HSG-Trainer Frank Carstens: "Sein Charakter und sein Teamgeist werden uns guttun."

Gleichzeitig gaben die Hessen bekannt, dass der im Juni auslaufende Kontrakt von Mathias Pedersen nicht verlängert werde. Der Däne war erst im vergangenen November vom schwedischen Erstligisten Alingsas AK an die Lahn gekommen.