Lemgo verlängert mit Sloweniens Nationaltorhüter Kastelic

Anzeige

Der TBV Lemgo Lippe hat den Vertrag mit dem slowenischen Handball-Nationaltorhüter Urh Kastelic um zwei Jahre bis Sommer 2026 verlängert. Das teilte Bundesligist am Dienstag mit. Kastelic war zur Saison 2022/23 von Ligakonkurrent Frisch Auf Göppingen zum TBV gewechselt, in seiner Premierensaison jedoch früh durch eine Knieverletzung zurückgeworfen worden. Sein bisheriges Arbeitspapier wäre am Saisonende ausgelaufen.

"Meine erste Saison war für uns als Mannschaft erfolgreich. Ich bin fest überzeugt, dass ich mich hier in den nächsten Jahren sehr gut weiterentwickeln kann und werde. Dafür finde ich beste Bedingungen vor", sagte der 27-jährige Kastelic.