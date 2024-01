Lemgo verpflichtet Battermann als Houtepen-Ersatz

Anzeige

Handball-Bundesligist TBV Lemgo hat auf die schwere Verletzung seines Rückraumspielers Thomas Houtepen reagiert. Der gebürtige Lemgoer Ben-Connar Battermann kommt vom THW Kiel zum Tabellenzwölften und bleibt bis zum Saisonende. Das gab der Klub am Mittwoch bekannt.

"Der TBV ist in meinen Augen eine super Adresse für junge Spieler und hat es in den letzten Jahren immer wieder geschafft, Talente auf das nächste Level zu heben", sagte der 19-Jährige. "Dass wir die entstandene Lücke nun kurzfristig mit der Verpflichtung eines waschechten Lemgoers füllen können, freut uns sehr", wird Trainer Florian Kehrmann in der Pressemitteilung zitiert.

Houtepen war beim EM-Spiel der Niederlande gegen Dänemark (27:39) nach einem Tor ohne Fremdeinwirkung unglücklich aufgekommen. Dabei erlitt der 21-Jährige einen Riss des vorderen Kreuzbandes und fällt somit für den Rest der Saison aus.