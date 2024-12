Magdeburg mit klarem Auswärtssieg

Der deutsche Handballmeister SC Magdeburg hat sich in der Bundesliga wieder etwas gefangen. Bei den Rhein-Neckar Löwen setzte sich das Team von Trainer Bennet Wiegert mit 36:25 (18:10) durch, blieb zum vierten Mal in Folge in der HBL ohne Niederlage und festigte Rang fünf mit 21:7 Punkten.