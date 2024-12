Neues Geld für Erlangen: Kristjansson kommt aus Leipzig

Der HC Erlangen hat in der Handball-Bundesliga neuen finanziellen Spielraum erhalten und auf dem Transfermarkt bei einem Ligakonkurrenten zugeschlagen. Die Franken verpflichteten den isländischen Nationalspieler Viggo Kristjansson vom SC DHfK Leipzig als erste Konsequenz "aus den unbefriedigenden Ergebnissen in der Vorrunde der laufenden Saison", teilte der Verein an Heiligabend mit.