"Akute Infektion": Köster fehlt nach Knie-OP mehrere Wochen

Handball-Nationalspieler Julian Köster muss im Saisonendspurt nach einer Knieoperation eine Zwangspause einlegen. Wie sein Verein VfL Gummersbach mitteilte, ist der 25-Jährige bereits am vergangenen Samstag "aufgrund einer akuten Infektion notfallmäßig" im Dreifaltigkeits-Krankenhaus Köln operiert worden. Die Ausfallzeit werde voraussichtlich "mehrere Wochen" betragen. Damit ist auch die Teilnahme des Rückraumspielers an den Länderspielen in der EM-Qualifikation in der Schweiz (7. Mai) und gegen die Türkei (11. Mai) gefährdet.

Die deutsche Mannschaft ist allerdings bereits vor den beiden abschließenden Qualifikationsspielen für die Europameisterschaft 2026 qualifiziert. Für Gummersbach ist die Verletzung des Kapitäns ein herber "Rückschlag" im Rennen um Europa. "Gerade in der jetzigen Phase tun diese Ausfälle extrem weh", sagte Geschäftsführer Christoph Schindler. Er sei "überrascht und geschockt, was aus einer kleinen Wunde werden kann", ergänzte Trainer Gudjon Valur Sigurdsson: "Ich bin froh, dass unsere Ärzte die Infektion so schnell erkannt und behandelt haben."