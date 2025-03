Spannung in der HBL: Flensburg ringt Melsungen nieder

Die SG Flensburg-Handewitt hat der MT Melsungen die nächste Niederlage zugefügt und damit für neue Spannung in der Handball-Bundesliga gesorgt. Flensburg gewann das Topspiel gegen den Tabellenführer am Samstagabend mit 35:33 (14:13) und festigte mit nun 30 Punkten Rang fünf. Für Melsungen indes war es die nächste Enttäuschung gegen eine der anderen Spitzenmannschaften: Vor zwei Wochen hatte das Überraschungsteam beim Double-Sieger SC Magdeburg knapp verloren.

An der Spitze geht es damit nun eng zu. Die TSV Hannover-Burgdorf (32) liegt nur zwei Punkte zurück und kann am Sonntag (15.00 Uhr/Dyn) mit einem Sieg beim HC Erlangen gleichziehen. Auch der THW Kiel (32) und die Füchse Berlin (31) sind in Schlagdistanz zur Spitze.

Flensburg konnte sich gegen den Spitzenreiter auf seine dänischen Stars verlassen. Lasse Möller traf siebenmal, auch die Weltmeister Lukas Jörgensen (6), Emil Jakobsen und Mads Mensah Larsen (je 5) trugen das Team. Zudem spielte Torwart Kevin Möller eine ganz starke Schlussphase. Für Melsungen ragte Aaron Mensing mit 10 Toren heraus, Nationalspieler Timo Kastening traf viermal.

Melsungen kämpft in dieser Saison aussichtsreich um den ersten Titel der Vereinsgeschichte, auch in der European League und im DHB-Pokal ist der Klub noch im Rennen. In den vergangenen sechs Spielen gelangen wettbewerbsübergreifend aber nur zwei Siege.