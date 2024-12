Trainer Kaufmann verlässt Eisenach am Saisonende

Trainer Misha Kaufmann wird den Handball-Bundesligisten ThSV Eisenach am Saisonende auf eigenen Wunsch verlassen. Das teilte der Klub am Freitag mit und gab zugleich umfassende Einblicke in die Abläufe der Entscheidung, die mit einem Auflösungsvertrag zum 30. Juni 2025 möglich gemacht wird. Kaufmann, der den Klub im Vorjahr zurück ins deutsche Oberhaus geführt hatte, besaß noch einen Vertrag bis Sommer 2027.