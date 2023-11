Wagner verlässt Wetzlar zum Saisonende

Anzeige

Handball-Nationalspieler Hendrik Wagner (26) verlässt die HSG Wetzlar zum Saisonende. Das gab der Bundesligist am Mittwoch bekannt. Als Grund führte der Rückraumspieler fehlende Einsatzzeiten bei den Hessen an. Wohin er wechseln wird, ließ der EM-Teilnehmer von 2022 offen. Wagner war im Sommer 2021 vom Zweitligisten Eulen Ludwigshafen an die Lahn gewechselt.

"Mit dem Wechsel zur HSG Wetzlar habe ich mir erhofft, den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen zu können", sagte Wagner: "Es ist sicherlich kein Geheimnis, dass ich mir auch im Angriff mehr Einsatzzeiten erhofft habe. Nach intensiven Überlegungen bin ich jetzt zu dem Entschluss gekommen, dass ich mich deshalb ab Sommer einer neuen Herausforderung stellen möchte, um meine sportliche Entwicklung weiter voranzutreiben."