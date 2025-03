EM-Quali: Knorr doch in Österreich dabei - Uscins fehlt

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason kann bei den EM-Qualifikationsspielen gegen Österreich wohl doch auf seinen Spielmacher zählen. Der zuletzt gesundheitlich angeschlagene Juri Knorr ist mit dem deutschen Team nach Wien gereist, wo die Mannschaft am Donnerstagabend (18 Uhr/sportstudio.de) auf den Nachbarn trifft.

"Juri hat am Mittwoch mit dem Team trainiert und wird Impulse geben können. Wir sind trotz diverser Herausforderungen bereit für diese schweren Spiele", sagt Nationalmannschaftsmanager Benjamin Chatton. Verzichten muss Gislason erwartungsgemäß auf den angeschlagenen Rückraumspieler Renars Uscins sowie dessen Teamkollegen bei der TSV Hannover Burgdorf, Justus Fischer. Kreisläufer Jannik Kohlbacher fällt zudem kurzfristig mit einem Infekt aus, weshalb der Bundestrainer Tim Zechel vom SC Magdeburg nachnominiert hat.

In der Qualifikation für die Europameisterschaft 2026 muss das DHB-Team gleich zweimal gegen Österreich ran. Die zweite Partie findet am Samstag (16.30 Uhr/sportstudio.de) in Hannover statt. Tim Freihöfer und Miro Schluroff stehen vor ihrem Debüt im A-Kader. - Das Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft:

Tor: David Späth (Rhein-Neckar Löwen), Andreas Wolff (THW Kiel)

Feld: Rune Dahmke (THW Kiel), Tim Freihöfer (Füchse Berlin), Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt), Marko Grgic (ThSV Eisenach), Timo Kastening (MT Melsungen), Juri Knorr (Rhein-Neckar Löwen), Julian Köster (VfL Gummersbach), Nils Lichtlein (Füchse Berlin), Marian Michalczik (TSV Hannover-Burgdorf), Miro Schluroff (VfL Gummersbach), Christoph Steinert (HC Erlangen), Luca Witzke (SC DHfK Leipzig), Tim Zechel (SC Magdeburg), Lukas Zerbe (THW Kiel)