Filter überragt: DHB-Frauen haben Olympia-Ticket fast sicher

Bei Emily Bölk liefen auf der Bank die Tränen, kurz darauf stürmte die Kapitänin zu Katharina Filter und feierte gemeinsam mit ihren Teamkolleginnen die Spielerin des Spiels. Dank der überragenden Torfrau haben Deutschlands Handballerinnen sich ihren lang gehegten Olympia-Traum praktisch sicher erfüllt, das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch gewann nach einer vor allem defensiven Glanzleistung auch das zweite Spiel des Vierer-Turniers in Neu-Ulm gegen Montenegro mit 28:24 (11:7). Die erste Qualifikation für Olympische Sommerspiele seit 16 Jahren ist damit nur noch Formsache.

"Ich bin sehr glücklich. Es gibt ganz viele Konstellationen, die dazu führen werden, dass wir das Ticket lösen", sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer nach Spielschluss gelöst, zuvor hatten die Spielerinnen schon Ehrenrunden hinter sich gebracht. Auf den Tribünen wurden die Heldinnen beklatscht, auch wenn noch nicht alles klar war.

Sollte aber Slowenien am Nachmittag (16.45 Uhr) gegen Außenseiter Paraguay nicht verlieren, ist Deutschland die Olympia-Teilnahme nicht mehr zu nehmen. Bei einem Sieg Paraguays würde am Sonntag (13.30 Uhr/ARD und Dyn) das abschließende DHB-Duell mit den Südamerikanerinnen die Entscheidung bringen – in dieses geht die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) als turmhoher Favorit. Bereits ein Remis würde in dem Fall sicher reichen, um eines der zwei zu vergebenen Paris-Tickets zu lösen.

"Ein unfassbar schönes Gefühl. Es ist noch nicht final, aber wir haben einen Riesenschritt gemacht. Ich bin einfach nur froh", sagte Gaugisch in der ARD und lobte die Einstellung seines Teams: "Von der ersten Sekunde musst du dagegenhalten, das haben wir geschafft." Bölk war mit etwas Abstand "bombenstolz" und brach dann nochmals in Tränen aus. "Ich musste vorhin schon flennen."

Linkshänderin Julia Maidhof (9 Tore) erzielte am Samstag die meisten Tore für das deutsche Team. Wie schon beim souveränen Auftakt gegen Slowenien (31:25) gab Gaugischs Team stets den Ton an und konnte sich auf eine einmal mehr bärenstarke Filter verlassen, die hinter der felsenfesten Deckung immer wieder erfolgreich in die Ecken ihres Tors hechtete.

"Heute können wir das eintüten, deshalb ist es wichtig, dass wir diesen Schritt gehen", sagte DHB-Coach Gaugisch vor der Partie, in der sich Deutschland auf einen aggressiven und teilweise "dreckig" spielenden Gegner eingestellt hatte. Dieses erwartet intensive Spiel sahen die 4269 Zuschauer in der ratiopharm Arena sowie in der ARD, in deren Programm erstmals seit der bislang letzten Olympia-Teilnahme 2008 ein Livespiel einer weiblichen DHB-Auswahl übertragen wurde, schließlich von Beginn an.

Die Defensivreihen bestimmten die Partie, beide Teams packten hart zu. Auf deutscher Seite fand die bereits gegen Slowenien überragende Filter glänzend in die Partie, im Angriff gab es aber nur wenig Durchkommen. Nach zehn Minuten waren insgesamt erst fünf Treffer gefallen. Beim 7:3 (17.), der ersten Vier-Tore-Führung, gingen vier DHB-Treffer aufs Konto von Maidhof, die vom Siebenmeterstrich traf.

Dank Filter, die in der ersten Hälfte eine sensationelle Quote von 57 Prozent gehaltener Bälle vorweisen konnte, und der eingewechselten Alina Grijseels, die offensiv das Spiel zielgerichteter lenkte, kam Deutschland besser in das Spiel. Montenegro biss sich zunehmend die Zähne aus.

"Das war beste Werbung für den Frauenhandball", sagte Kromer zur Pause. Männer-Bundestrainer Alfred Gislason, dessen Team sich bereits für Paris qualifiziert hat, schwärmte aus der Ferne ebenfalls von einer "überragenden" Leistung: "Sie spielen sehr, sehr gut. Und das gegen Montenegro, die eigentlich eine gute Mannschaft sind."

Ein 4:0-Lauf kurz nach Wiederbeginn bescherte dem deutschen Team immense Sicherheit, der Vorsprung wuchs beim 20:10 (43.) zwischenzeitlich auf zehn Tore - die Vorentscheidung. Weil Deutschland hinten raus etwas schludrig agierte, kam Montenegro noch einmal etwas heran.