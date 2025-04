Für Gleichberechtigung: Handballerinnen spielen in Sondertrikot

Weiß und schwarz weicht magenta und blau: Die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Frauen wird bei den kommenden Länderspielen gegen Dänemark in ungewohnt farbenfrohen Sondertrikots antreten. Damit soll die Kampagne "Hands up for more" unterstützt werden, die der Deutsche Handballbund (DHB) zur nachhaltigen Stärkung des Frauenhandballs und der Gleichberechtigung von Frauen in Deutschland ins Leben gerufen hat.

Die Bewegung stehe "für Werte, mit denen wir uns vollständig identifizieren", sagte Kapitänin Antje Döll: "Wir freuen uns sehr, in den Sondertrikots vor heimischer Kulisse in Hamburg einen Beitrag für die Sichtbarkeit von 'Hands up for more' zu leisten." Das Kampagnen-Trikot werde in einer limitierten Auflage zu erwerben sein, teilte der DHB mit. Auch die Torhüterinnen werden in Sondertrikots auflaufen.

Das erste der beiden Duelle mit den Däninnen, bereits das 100. zwischen den beiden Nationen, findet am Mittwoch (20.30 Uhr) in Hamburg statt. Der zweite Vergleich ist für Samstag (13.30 Uhr/jeweils DF1) im dänischen Aabenraa angesetzt. Die Spiele dienen dem DHB-Team zur Vorbereitung auf die Heim-Weltmeisterschaft im Winter (26. November bis 14. Dezember).