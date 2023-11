Gaugisch nominiert WM-Aufgebot für Dänemark

Anzeige

16 Spielerinnen für den olympischen Traum: Bundestrainer Markus Gaugisch hat seinen Kader für die bevorstehende Weltmeisterschaft in Schweden, Dänemark und Norwegen (29. November bis 17. Dezember) nominiert. Angeführt wird das Aufgebot vom Kapitäninnen-Duo Alina Grijseels und Emily Bölk, mit Torhüterin Sarah Wachter sowie den beiden Rückraumspielerinnen Annika Lott und Viola Leuchter sind drei WM-Debütantinnen dabei.

"Die 16 Spielerinnen, die wir jetzt nominiert haben, sollen beim Turnier die maximal mögliche Leistung abrufen", sagte Gaugisch: "Mit Vorbereitungsstart und damit in jeder einzelnen Trainingseinheit, die wir noch haben, wollen wir uns voll auf diesen Kreis fokussieren. Daher haben wir uns bewusst für diese Kadergröße entschieden." Unter den 16 Auserwählten sind fünf Spielerinnen, die bei ausländischen Klubs ihr Geld verdienen.

Das deutsche Team startet am 20. November mit einem Lehrgang in Damp an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste in die heiße Phase der Turniervorbereitung. Nach drei Trainingstagen reist die Mannschaft nach Schweden, wo am 24. November in Ystad (19.10 Uhr) und am 26. November in Lund (16.30 Uhr) zwei letzte Testspiele gegen den WM-Co-Gastgeber anstehen.

Am 29. November reisen Bölk, Grijseels und Co. dann nach Dänemark und schlagen in Silkeborg ihr WM-Quartier auf. Erster WM-Gegner der DHB-Auswahl ist zwei Tage später Japan, es folgen weitere Vorrundenspiele gegen den Iran (2. Dezember) und Polen (4. Dezember). Alle deutschen Spiele finden in Herning statt.

Das aktuelle Aufgebot der Frauen-Nationalmannschaft:

Tor: Katharina Filter (Brest Bretagne/Frankreich), Sarah Wachter (Borussia Dortmund)

Feld: Amelie Berger (HSG Bensheim/Auerbach Flames), Jenny Behrend (SG BBM Bietigheim), Viola Leuchter (TSV Bayer 04 Leverkusen), Maren Weigel (TuS Metzingen), Alina Grijseels (Metz Handball/Frankreich), Annika Lott (Thüringer HC), Xenia Smits (SG BBM Bietigheim), Emily Bölk (Ferencvaros Budapest/Ungarn), Mia Zschocke (SCM Ramnicu Valcea/Rumänien), Antje Döll (SG BBM Bietigheim), Johanna Stockschläder (Thüringer HC), Meike Schmelzer (HC Dunarea Braila/Rumänien), Lisa Antl (Borussia Dortmund), Julia Behnke (TuS Metzingen)

Reserve: Nicole Roth (Thüringer HC); Meret Ossenkopp (Borussia Dortmund), Alexia Hauf (HSG Blomberg-Lippe), Isabell Hurst (HSG Bensheim/Auerbach Flames), Mareike Thomaier (TSV Bayer 04 Leverkusen), Toni-Luisa Reinemann (VfL Oldenburg), Alicia Stolle (Borussia Dortmund), Julia Maidhof (SCM Ramnicu Valcea/Rumänien)