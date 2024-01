Gislason "verpennt" Pekeler-Rücktritt - Hintertür offenbart

Anzeige

Rücktritt mit Hintertür? Bundestrainer Alfred Gislason hat eine Rückkehr von Hendrik Pekeler in die Handball-Nationalmannschaft noch nicht gänzlich ausgeschlossen. Der Kreisläufer des THW Kiel habe ihm signalisiert, "dass er, falls (Johannes) Golla und zwei weitere Kreisläufer kaputt gehen und in der Olympia-Vorbereitung fehlen, uns aus alter Verbundenheit helfen würde", sagte der Isländer am Freitag bei einem Medientermin in Brunsbüttel: "Dafür bin ich im sehr, sehr dankbar."

Der 2016er-Europameister wird im Rahmen der EM-Generalprobe am Samstag (18.00 Uhr/ARD) gegen Portugal in seiner Kieler Heimat offiziell verabschiedet. Als Gislason am Donnerstag nach dem ersten Duell mit den Portugiesen auf Pekelers Entscheidung angesprochen wurde, hatte er zunächst irritiert reagiert. Nun klärte der 64-Jährige auf.

"Ich habe die offizielle Verabschiedung verpennt", sagte Gislason: "Das Missverständnis lag komplett bei mir." Es habe eine klare Absprache gegeben, dass Pekeler der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) nicht mehr für ein Turnier zur Verfügung stehe. "Leider wird der arme 'Peke' jetzt öffentlich zugeschossen. Aber es ist wie gesagt meine Schuld." Er habe "viel Video gemacht in letzter Zeit und nicht mitbekommen, dass Pekeler verabschiedet wird".

Pekeler hatte nach den Olympischen Sommerspielen 2021 in Tokio angekündigt, eine Pause im DHB-Trikot einzulegen. Für die anstehende Heim-EM (10. bis 28. Januar) wollte Bundestrainer Alfred Gislason den 32-Jährigen gern in den Kreis der Nationalmannschaft zurückholen, doch die Folgen eines Achillessehnenrisses verhinderten das Comeback des THW-Profis.

"Natürlich würde ich lügen, wenn ich nicht gedacht hätte, ich kann ihn noch überreden", sagte Gislason am Freitag. Am Vortag hatte der DHB-Coach noch von "gar nichts" gewusst und gesagt: "Tja, wir haben das anders besprochen, muss ich sagen. Aber ist halt so."

Mit der Nationalmannschaft gewann Pekeler 2016 den EM-Titel und im selben Jahr Bronze bei den Olympischen Sommerspielen in Rio. In 122 Länderspielen erzielte der Defensivexperte 210 Treffer.