Grijseels droht für Olympia-Qualifikation auszufallen

Handball-Nationalspielerin Alina Grijseels hat sich beim EM-Qualifikationsspiel am Donnerstag gegen die Ukraine eine Verletzung am linken Sprunggelenk zugezogen. Damit fällt die Co-Kapitänin für die Qualifikationsspiele gegen Israel am Wochenende aus. Ihr Einsatz beim Olympia-Qualifikationsturnier in Neu-Ulm (11. bis 14. April), ist laut einer Mitteilung des Deutschen Handballbundes (DHB) offen.

"Zunächst einmal sind wir froh, dass Alina sich nach Ansicht der medizinischen Bilder keine schwerwiegende Verletzung zugezogen hat", sagte Bundestrainer Markus Gaugisch: "Gemeinsam mit unserer medizinischen Abteilung werden wir nun alles dafür tun, dass sie die Olympia-Qualifikation spielen kann. Wir schauen von Tag zu Tag, eine finale Einsatzentscheidung werden wir in enger Abstimmung mit der medizinischen Abteilung erst in Neu-Ulm treffen."

Grijseels (27) war beim 43:21 über die Ukraine in Heidelberg nach 23 Minuten ausgewechselt worden. Die Leistungsträgerin war nach einem Kontakt mit ihrer Gegenspielerin Alissa Petriw zu Boden gegangen. Petriw hatte im Anschluss die rote Karte gesehen.

Durch den deutlichen Sieg über die Ukrainerinnen qualifizierten sich die DHB-Frauen vorzeitig für die EM-Endrunde, die vom 28. November bis zum 15. Dezember in Ungarn, der Schweiz und Österreich stattfindet. Am Samstag und Sonntag trifft das deutsche Team in Heidelberg auf Israel.