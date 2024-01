Groetzki bei EM-Generalprobe verletzt ausgewechselt

Anzeige

Schrecksekunde für die deutschen Handballer: Rechtsaußen Patrick Groetzki hat sich bei der EM-Generalprobe gegen Portugal in Kiel offenbar am rechten Fuß verletzt. Der Linkshänder von den Rhein-Neckar Löwen wollte in der 23. Minute gerade zum Sprung in den Kreis ansetzen, ehe er seine Bewegung abbrach und wenig später humpelnd das Feld verließ. Auf der Bank wurde der rechte Fuß des 34-Jährigen gekühlt.

Groetzki soll bei der anstehenden Heim-EM (10. bis 28. Januar) gemeinsam mit Timo Kastening (MT Melsungen) das Gespann auf Rechtsaußen bilden. Mit 172 Länderspielen ist der Mannheimer der erfahrenste Spieler im 18-köpfigen Aufgebot von Bundestrainer Alfred Gislason. Deutschland trifft am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Dyn) im Rahmen des Zuschauer-Weltrekordspiels in Düsseldorf zum EM-Auftakt auf die Schweiz.

Groetzki war erst im vergangenen November wegen einer Verletzung der Plantarfaszie, einer Sehnenplatte an der Fußsohle, längere Zeit ausgefallen. Für die Vorbereitung meldete er sich aber rechtzeitig fit, sein Comeback gab er am 20. Dezember in der Bundesliga.

Ein Ausfall Groetzkis würde einen weiteren personellen Rückschlag für die deutsche EM-Mission bedeuten: In der ersten Vorbereitungsphase unmittelbar vor dem Jahreswechsel hatte sich bereits Spielmacher Marian Michalczik von der TSV Hannover-Burgdorf eine Muskelverletzung im Bein zugezogen und seine EM-Teilnahme absagen müssen.