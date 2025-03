Handball: Döll neue DHB-Kapitänin

Paukenschlag bei den DHB-Frauen: Antje Döll wird Deutschlands Handballerinnen als neue Kapitänin ins Jahr der Heim-WM führen. Die 36 Jahre alte Linksaußen von der HB Ludwigsburg übernimmt das Amt von Emily Bölk und Alina Grijseels und wird ihre Premiere in neuer Rolle beim Länderspiel-Doppelpack gegen den Olympia-Zweiten Frankreich am Donnerstag in Trier (18.30 Uhr) und am Samstag in Besancon (18.00 Uhr/beide DF1) feiern.

Bundestrainer Markus Gaugisch, der Bölk im Gegensatz zu Grijseels für die Partien gegen Frankreich nicht in den Kader berufen hat, erhofft sich von dem Wechsel frischen Rückenwind für die WM im Spätherbst. "Im Zuge unserer Analyse haben wir uns dazu entschieden, auf dem Weg zur Heim-WM neue Impulse zu setzen. Darüber haben wir Alina und Emily in Gesprächen vorab informiert", sagte Gaugisch: "Antje ist eine sehr erfahrene Spielerin, die eine große Ruhe ausstrahlt und seit Jahren eine feste Größe in der Nationalmannschaft ist."

Döll, der als Vize-Kapitäninnen Xenia Smits (HB Ludwigsburg) und Katharina Filter (Brest Handball/FRA) zur Seite stehen, spielt seit 2017 in der Nationalmannschaft. Die U20-Weltmeisterin von 2008 erzielte in 97 Länderspielen 252 Tore. "Ich freue mich sehr über das Vertrauen. Es ist eine Riesenehre, die Mannschaft auf dem Weg zur Heim-WM als Kapitänin auf und neben der Platte führen zu dürfen", sagte Döll. Das Duo Bölk/Grijseels war 2021 unter Gaugischs Vorgänger Henk Groener zu den Kapitäninnen der DHB-Auswahl benannt worden.

"Das Hauptziel all unserer strategischen Überlegungen ist, dass wir eine Struktur innerhalb der Mannschaft schaffen, mit der wir klarer in Richtung Heim-WM gehen können", sagte DHB-Sportvorstand Ingo Meckes: "Daher haben wir uns bewusst dazu entschieden, künftig mit einer Kapitänin, anstatt mit einem Duo in Richtung Heim-WM zu gehen."