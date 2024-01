Handballer gewinnen EM-Härtetest gegen Portugal

Anzeige

Deutschlands Handballer haben ihren vorletzten EM-Härtetest mit Mühe gewonnen. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason besiegte Portugal in Flensburg 34:33 (18:14) und sammelte sechs Tage vor dem Eröffnungsspiel gegen die Schweiz erstes Selbstvertrauen.

Juri Knorr war am Donnerstag vor 4546 Zuschauern mit sechs Toren der beste Werfer für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB). Bereits am Samstag (18.00 Uhr/ARD) folgt bei einem weiteren Duell mit dem WM-13. die Generalprobe für die Europameisterschaft in Deutschland (10. bis 28. Januar).

Die DHB-Männer bestreiten am kommenden Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Dyn) vor mehr als 50.000 Zuschauern in Düsseldorf das Eröffnungsspiel gegen die Eidgenossen. Weitere Gegner in der Vorrundengruppe A sind Nordmazedonien (14. Januar/20.30 Uhr/ZDF und Dyn) sowie Rekordweltmeister Frankreich (16. Januar/20.30 Uhr/ARD und Dyn).