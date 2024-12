Meckes vor EM-Showdown: "Muss unser Anspruch sein"

DHB-Sportchef Ingo Meckes hat die Bedeutung des letzten EM-Vorrundenspiels der deutschen Handball-Frauen gegen Island am Dienstagabend (20.30 Uhr/Sportdeutschland.TV) unterstrichen und die Mannschaft in die Pflicht genommen. "Es ist generell für uns wichtig, in die Hauptgruppenphase zu kommen und muss auch unser Anspruch sein", sagte Meckes, neuer Vorstand Sport beim Deutschen Handballbund (DHB).