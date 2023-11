Sieg in Schweden: DHB-Auswahl in WM-Form

Anzeige

Die deutschen Handballerinnen haben kurz vor dem WM-Start mit einem souveränen Sieg über den Mitfavoriten Schweden ein Ausrufezeichen gesetzt. Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch gewann in Ystad mit 33:30 (17:13) und baute seine Erfolgsserie aus. Die letzte Niederlage der DHB-Auswahl liegt mittlerweile ein Jahr zurück. Alina Grijseels und Emily Bölk waren jeweils sechsmal erfolgreich.

"Das hat mir viel Spaß gemacht, weil wir sehr viele Dinge, die wir uns vorgenommen hatten, mit sehr großer Ruhe gespielt haben", sagte Gaugisch: "Wir sind schnell in die organisierte Deckung gekommen. Jede Spielerin hat sich mega eingebracht. Das war ein guter Test."

Beim Co-Gastgeber der Weltmeisterschaft überzeugte Deutschland mit konsequenter Abwehrarbeit und einer variablen Offensive. In Halbzeit eins drehte der Gast vor 2207 Zuschauern einen 4:6-Rückstand in ein 14:8. Katharina Filter im Tor war in dieser Phase kaum zu bezwingen. Nach einem wilden Schlagabtausch blieb eine Vier-Tore-Führung.

Die verteidigte das Gaugisch-Team auch nach der Pause mit viel Einsatz und einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Die Schwedinnen kamen zwar sieben Minuten vor Schluss noch einmal heran, doch nach einer Auszeit sicherte sich Deutschland den achten Sieg nacheinander.

Am Sonntag in Lund (16.30 Uhr) geht es erneut gegen Schweden. Nach der Generalprobe reist die deutsche Mannschaft in der kommenden Woche weiter ins WM-Quartier im dänischen Silkeborg. Am Freitag (30. November) steht das erste Turnierspiel gegen Japan an, es folgen weitere Vorrundenspiele gegen den Iran (2. Dezember) und Polen (4. Dezember). Alle deutschen Spiele finden in Herning statt.

Das WM-Ziel lautet mindestens Viertelfinale, damit der Traum von der ersten Olympia-Teilnahme seit 2008 am Leben bleibt. Um einen der begehrten Plätze für eines der Qualiturniere im Frühjahr zu ergattern, muss das deutsche Team wohl mindestens Siebter werden. Exakt jene Platzierung also erreichen, die es nach den letzten drei Großereignissen (EM 2020 und 2022, WM 2021) inne hatte.